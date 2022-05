A chi mancano i Telegatti

Visto a distanza, il mio LinkedIn non è affatto male. Ci sono molti lavori che fanno la loro bella figura e altri potenzialmente belli ma che non mi sono mai stati pagati, diventando dei passatempi gravosi. Ma il lavoro migliore finora, sperando non si offendano i miei attuali capi (in questo momento sono quattro, una è la vicedirettrice della testata che state leggendo, con cui mi scuso già per il ritardo nella consegna del pezzo), è stato essere pagata per guardare la tv degli anni 80 e 90. Collaboravo a un ambizioso progetto di digitalizzazione ed estrazione di contenuti dall’archivio dei programmi Mediaset con l’obiettivo di creare una biblioteca digitale di indubbio valore storico. Il fatto che mentre tiravo su questo po’ po’ di roba approfittavo dell’accesso al server di Mediaset per guardare con i miei amici “Film Privato”, il documentario su Paola Barale e Raz Degan che viaggiano limonando tantissimo, è un altro discorso.

