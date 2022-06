Con un pugno di follower sei già un influencer. O così vogliono farti credere

"Saresti carina a informarne anche la tua community”, lancia per telefono la giovane pr, anzi account manager come usa adesso, in merito a un certo servizio di distribuzione di moda del quale mi ha appena inviato il comunicato stampa. Fra i tanti aspetti negativi delle consuetudini che ignora, questo sarebbe anche un modo surrettizio per invitarmi a fare pubblicità digitale gratuita al suo cliente, attività che il mio Ordine di riferimento, per quanto non viva la propria stagione più brillante, troverebbe certamente il tempo di disapprovare con una lettera di richiamo (hai sempre in giro qualche amico pronto alla delazione modello Barnaba della “Gioconda”). Per chiudere la questione e ribadire la mia assoluta inutilità alla sua causa, ribatto con le scarse migliaia di follower dei miei account, tutti privati, ingresso a richiesta, utili soprattutto per sapere che cosa facciano gli amici veri, se magari si trovino al mare o al lago in quel certo weekend, dai troviamoci per una pizza. Le spiego, insomma, che uso i social come estensione del modello “compagnia” che andava negli anni Ottanta e che adesso non va più perché i ragazzi usano appunto gli smartphone per cercarsi e darsi appuntamento (spesso, anzi, si danno appuntamento direttamente sugli schermi, fra un po’ manderanno gli avatar), e per ripostare i servizi televisivi e gli articoli, non solo i miei ma tutti quelli che ritengo interessanti per la mia microbica community.

