Come rinasce Torino nell'animatissimo “Fuori Eurovision” al Valentino

Lei, Torino, la città dell’Eurovision Song Contest (Esc), splende. L’altro giorno ho portato mia madre in via Po 25, dove è nata e ha abitato da piccola. Sono sempre case di ringhiera, adesso però belle, ripulite; una volta il gabinetto stava al fondo del balcone e serviva tutto il piano (è una di quelle cose, forse la prima, da ricordare agli antimoderni: defecare subito dopo il vicino di casa, l’asse ancora caldo, senza bidet), adesso chiaramente ci sono fior di bagni in ogni appartamento, doppi servizi, anche. E poi, tornando verso Santa Rita, che meraviglia piazza Vittorio, la prima collina, il parco del Valentino col villaggio dell’Eurovision pieno di gente, e anche piazza d’Armi con il PalaOlimpico dove si tiene la gara…

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE