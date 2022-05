I giochi allegati alle riviste, per chi vuole educare i figli a comprare Limes sin dai 9 anni

Il caso di Playmobil Magazine e gli altri: quando i giocattoli dovrebbero far venire voglia di leggere. Anche se per i bambini i giornalini sono solo packaging

Quando si constata, sempre con un pizzico di serioso rammarico, che ormai le edicole assomigliano a empori e suq, uno dei bersagli privilegiati dei j’accuse, perché uno dei più facili naturalmente, sono i giocattoli. In effetti diversi edicolanti dedicano ormai tale cura all’allestimento degli scaffali su cui poi esporre la mercanzia varia, che certe edicole sembrano aprirsi alla vita e alla strada al mattino come bassi napoletani. E chissà che presto qualche lettore non chiederà anche l’installazione di pratici divani per dare una scorsa rapida alle riviste prima di decidersi definitivamente sull’acquisto.