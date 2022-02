Creare ragazze virtuali con un'app e insultarle è l'ultimo appiglio per i maschi alpha frustrati

Si chiama Replika ed è un programma con cui gli utenti configurano "chatbot" per interagirci. Guarda un po', è pieno di uomini su Reddit che raccontano di come maltrattano la loro "fidanzata". Intanto un team studia per scoprire se queste abitudini migliorano o peggiorano le relazioni reali

Quante volte hai urlato parolacce alla vocina di Google Maps perché continuava a ripetere “gira a destra” in modo ossessivo anche se a destra c’era un burrone? O ad Alexa che non capisce cosa le stai chiedendo perché non scandisci bene le parole? Molte, di sicuro. Ora ci sono uomini che si creano la fidanzata su un’app solo per insultarla. L’app per smartphone Replika consente agli utenti di creare chatbot basati sull’apprendimento automatico, in grado di condurre conversazioni di testo e vocali quasi coerenti. Questa app ha più successo delle altre perché permette di creare partner romantici e sessuali su richiesta, una caratteristica distopica che ha ispirato titoli di giornale provocatori tipo “La mia ragazza è un robot”, film e serie tv.