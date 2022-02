Donatella Rettore: "A Sanremo celebro la libertà contro ogni forma di moralismo"

Tailleur bianco e nero in stile mannish, top trasparente e reggiseno bene in vista, stivali con maxi zeppe, orecchini voluminosi e un make up scintillante: Donatella Rettore si è presentata così sul palco dell’Ariston per cantare con la musicista romana Ditonellapiaga il brano Chimica, ed è stato subito un trionfo, un tornare indietro al 1974, alla sua prima volta, quando arrivò a Sanremo - poco più che diciottenne ma più determinata che mai - con Capelli sciolti, o quando – nel 1977 – vi tornò con il brano Carmela, lanciando al pubblico caramelle mentre cantava "Carmela regalava caramelle colorate, ma erano caramelle avvelenate". Nel 1986 salì di nuovo su quel palco per cantare Amore stella, ma solo perché glielo aveva imposto la sua casa discografica e poi, nel 1994, con Di notte specialmente. Nel mezzo, canzoni come Il patriarca – che mise in discussione il modello della famiglia patriarcale – e Caro preside – in cui accennava alla pedofilia e alle molestie sessuali sul luogo di lavoro – e tante altre come Splendido splendente, Lamette, Femme Fatale, Adrenalina e Kobra, tutte caratterizzate da ironia, doppi sensi ammiccanti e un gusto della provocazione volto a creare, con i suoi look avveniristici, un mix più che mai esplosivo.

