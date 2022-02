Tra Maneskin, Colapesce e Dimartino Sanremo ci riporta al 2021

La prima puntata fila liscio. Tra Mahmood, Blanco, Berrettini e Raul Bova sembra un tributo alla bellezza maschile. Ornella Muti guardarobiera (ma stranamente su Twitter nessuno si indigna). Cronache semiserie del nostro inviato molto speciale

La prima puntata del Festival di Sanremo 2022 si chiude alle 1.10 di notte, come da scaletta. La cerimonia è filata liscia, nessun intoppo, pochi i brividi: Achille Lauro scalzo sul palco dell'Ariston (la scenografia è nuova ed è stata appena montata, sai i chiodi che poi dopo in camerino si sarà dovuto togliere dai talloni?), la stecca di Massimo Ranieri, Giusy Ferreri che a mezzanotte sul palco dell'Ariston un attimo prima di cantare tossisce due volte (Omicron?).

Ornella Muti (che in conferenza stampa ci ha tenuto a dire che lei non distribuisce canne nel backstage, facendo così pentire gli autori di averla invitata visto che il motivo era solo quello) si è dimenticata di togliersi gli occhiali prima di entrare sul palco; ovviamente poi non li ha più tolti e il gesto verrà rivendicato/equivocato come atto volontario e sdoganamento del presbitismo a Sanremo. A un certo punto Amadeus va a prendere i Maneskin fuori dall'Ariston e Ornella Muti entra in scena solo per portargli il cappotto e aiutarlo a indossarlo: trattata come una guardarobiera, ma stranamente su Twitter nessuna indignazione.

Prima serata all'insegna soprattutto della bellezza maschile (Mahmood, Blanco, Berrettini, Raul Bova), che ha molto umiliato il sottoscritto, esemplare sì maschile ma non valorizzato né dalla natura né dall'attività sportiva – che del resto non pratico. Inspiegabile che Colapesce e Dimartino abbiano cantato Musica Leggerissima e non Toy Boy approfittando di Orietta Berti (per l'occasione vestita da cattiva in un film della Disney) per sostituire Ornella Vanoni. Fra loro, i Maneskin e le battute di Fiorello, la serata è sembrata un po' un tributo all'anno scorso: nostalgia della seconda ondata? Siamo solo all'inizio, ne mancano ancora quattro.