Nel 2021 il mondo è andato così, parola di Google

Photo by Alina Grubnyak on Unsplash

La connessione umana nell'immaterialità del web

Google, come ogni anno, ha stilato la classifica delle parole che hanno registrato un significativo aumento di ricerche rispetto all’anno precedente. Rileggerla è un po’ come sfogliare un album fotografico; un tuffo nella memoria collettiva che mostra la connessione umana nell’immaterialità del web. Ecco perché molte di queste ricerche hanno un valore evocativo rilevante attraverso cui possiamo ripercorrere – tra gioie, disastri e ironie – gli eventi dell'anno. Ne proponiamo qui di seguito una breve selezione.

Bernie Sander e le sue fantastiche muffole

Foto da Getty

Attraverso questa immagine iconica ricordiamo i guanti di lana, queli con il solo dito pollice indipendente (qualcuno li chiama pure manopole) di Bernie Sanders – immortalate durante l'inaugurazione presidenziale di Joe Biden – che grazie al Senatore del Vermont hanno goduto di un repentino aumento di interesse sul motore di ricerca. Il loro diventare virali ha avuto anche un ritorno molto positivo: grazie a una campagna di beneficenza "lampo" sono stati raccolti 1,8 milioni di dollari.

Texas, guarisci presto

Anche il Texas nel febbraio del 2021 si è visto balzare in cima alla classifica di ricerca. Purtroppo questa volta a causa dei disastri naturali dovuti agli eventi climatici estremi. Motivo per cui in tutto il mondo in molti hanno digitato su Google: come aiutare il Texas.

L'addio dei Daft Punk

Foto Getty Images Entertainment

Quest'anno resterà nella storia anche per lo scioglimento dei Daft Punk. Il duo francese il 22 febbraio comunica al mondo intero, attraverso un video dal titolo Epilogue, la conclusione della propria collaborazione artistica. Negli stessi giorni milioni di utenti hanno ricercato su Google il nome del gruppo di musica elettronica.

Un’intervista Reale

Per gli amanti del gossip e della famiglia reale non può mancare l'esclusiva intervista di Meghan e Harry fatta da Oprah che è entrata nella storia dei Google Trends a livello mondiale come l'intervista più cercata di sempre.

Una nave di traverso

Un’immagine satellitare del 28 marzo scorso di Planet Labs che mostra la nave da carico MV Ever Given bloccata nel Canale di Suez (Planet Labs Inc. via Ap)

A marzo, a causa di un incidente che ha fatto la storia e che ha rallentato l'economia globale per giorni, nel mondo in molti hanno ricercato su Google "Canale di Suez". Una enorme nave mercantile, finita di traverso per un colpo di forte vento, per 6 giorni ha bloccato il traffico nel canale artificiale che unisce il Mare Mediterrano al Mar Rosso (e quindi all'Oceano Indiano), causando non pochi problemi al commercio mondiale.

Italia campione d’Europa

Foto LaPresse

“Quante volte l'Italia ha vinto l'europeo” è la ricerca di tendenza a luglio 2021, dopo che la nostra nazionale ha conquistato il massimo torneo calcistico europeo.

Aiutiamo l'Afghanistan

Foto Ansa

Ad agosto, in seguito alla presa di Kabul da parte dei talebani, molte persone hanno chiesto al motore di ricerca come aiutare l'Afghanistan

Lasciateci cantare

Un richiesta abbastanza curiosa è quella che nel 2021 ha portato milioni di utenti a cercare "canti marinareschi" su Google. Una moda nata su TikTok, il social di condivisione video che ha sedotto la Gen Z: i "sea shanty", canzoni in quattro quarti a base di tamburi, si sono diffusi in tutto il mondo, partendo da quello intonato da uno scozzese fino a quel momento semi sconosciuto di nome Nathan Evans che a fine dicembre si è ripreso mentre intonava ‘The Wellerman’ una canzone ottocentesca neozelandese.