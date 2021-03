Oprah, gran ciambellana di poche domande che ama il caffellatte di Meghan

Sa fare tutto, è meglio di Fiorello. Oprah la Gran Ciambellana si è mostrata in tutta la sua potenza. Ha strappato ai due fessi la mortale intervista con la promessa che non avrebbe approfondito se non su richiesta. Come una fatina buona che regala zecchini d’oro in cambio di niente. I due, intascato il gruzzolo, hanno dato il morso alla mela. Oprah conosce i polli, tutti i polli del mondo. Niente repliche efficaci, nessuna domanda con la forza di una domanda vera. Ha aperto il rubinetto dei lamenti come si fa dagli analisti svogliati. E così è finita come solo poteva finire, sbracando gravemente. Londra al momento brucia ma Londra è famosa per non tenersi gli schiaffi – vedo già i milioni di Netflix finire in avvocati, è il karma dello sputtanamento. Con Oprah si supera l’insuperabile: la plausibilità, la soglia del ridicolo, il fatto che stai trattando due giovani milionari bellissimi come l’ultimo dei gesucristi.

