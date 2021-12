Assediata dai No vax. Che volevano vedermi morta, di vaccino

Per qualche anno ho lavorato nella redazione di un sito di news molto cool. Quando dovevamo girare dei video, spesso sceglievamo di farli a manifestazioni di persone piuttosto burbere unite da una comune passione nei confronti dell’estrema destra. Noi ovviamente andavamo sempre con l’intenzione di trovare qualcuno che desse risposte ben strutturate alle nostre curiosità, mica i freak. Io sono andata a un paio di raduni legati ad anniversari cari a quest’area politica, solo che ci andavo sempre vestita di nero (per sembrare più magra in video, mica per dare nell’occhio il meno possibile), e al primo accenno di “Certo che voi giornalisti…” scappavo urlando “NON SONO ISCRITTA ALL’ALBO GIURO”. I video finivano per essere uno strano montaggio di braccia tese e di me su fondo neutro con la faccia sconcertata, niente di troppo notiziabile. D’altronde io non avevo né senso della notizia, né palle, entrambe caratteristiche non richieste nel mio successivo lavoro, quello di autrice televisiva.

