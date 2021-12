Né aperta né liberale. Così il Covid ha cambiato la società

Non ricordiamo che durante la stagione influenzale 2016-2017, che si portò via circa 18 mila over 65 rispetto a quanto atteso (42 per cento in più) nel volgere di circa dieci settimane (dati Epicentro), qualcuno chiese di instaurare lo stato di emergenza. Dal primo giugno al 6 dicembre scorso Covid-19 è costato la vita a 8.159 persone (quasi tutte non vaccinate, anziane o in condizione di salute molto precarie). Mentre Sars-Cov-2 non è il virus dell’influenza, e mentre all’inizio della pandemia alcuni scienziati hanno confuso auspici e analisi, ora paragonarne l’impatto a quello di una brutta influenza, almeno in Italia, non è una cosa fuori dal mondo.

