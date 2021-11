La globalizzazione ha reso le nuove generazioni dei novelli vagantes. Con un rischio, quello del relativismo

Spesso i ragazzi partivano verso l'estero in cerca di opportunità che in Italia mancano. Oggi, a farlo sono i "ragazzi della terza cultura", che viaggiano da un paese all’altro con grande disinvoltura, quasi non esistessero più confini, come fanno ogni giorno grazie ai social network

La globalizzazione ha profondamente trasformato le regole del mondo economico e commerciale, obbligando i governi nazionali a confrontarsi con questo nuovo assetto internazionale. Ma anche i comportamenti quotidiani ne sono stati influenzati, in primo luogo quelli dei giovani che hanno imparato a vivere in un mondo senza frontiere, viaggiando e adattandosi a nuovi paesi con culture, lingue e costumi diversi. Allo stesso tempo la globalizzazione ha anche suscitato critiche e opposizioni in molti cittadini che sono spinti a riaffermare le loro radici nazionali per paura di perdere la propria identità. Questa apertura al mondo globale riguarda soprattutto i giovani delle classi più colte o più agiate che partono per studiare nelle università estere e iscriversi a master col maggior appeal spesso di “management”, animati dal desiderio di scovare i corsi e gli stage più qualificanti che vengono frequentati anche in paesi diversi senza mai mettere radici. Non è una novità nel mondo occidentale, anche nel Medioevo i clerici vagantes viaggiavano da un’università a una corte o a un monastero per ascoltare la parola dei grandi eruditi e dei maestri.