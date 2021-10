Alex, lo studente geniale che imparò l'italiano a 10 anni

Intervista all'unico studente romeno fra i venticinque fuoriclasse premiati da Mattarella: "Sogno di fare il ricercatore nel campo della medicina. La pandemia? 'Come prima' non è un'espressione applicabile alla nostra vita"

C’è Alex nell’aliquota ridotta ma non agevolata delle buone notizie, ossia Marian Alexandru Isacov, ventenne romeno che assieme a ventiquattro italiani è stato insignito, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del titolo di ‘Alfiere del Lavoro’ il 26 ottobre scorso. È questa la benemerenza con cui sono premiati ogni anno i migliori tra i migliori studenti del Paese. Minimo per concorrere: qualifica di ottimo alla licenza media; almeno 8/10 di media per ciascun anno della scuola superiore; 100/100 all’esame di Stato. Alex ha esagerato: 9,85 media annua, 100 e lode l’estate scorsa e adesso studia Medicina alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. L’ambasciatore romeno in Italia, George Bologan, ha voluto riceverlo giovedì scorso e ha twittato la foto dell’incontro, mentre il telefono di Alex ribolle ancora dei complimenti che gli arrivano dalla Romania e dall’Italia, tra cui quelli dell’Avis, perché non solo è donatore ma membro del consiglio direttivo dell’Associazione a Mantova. La città dove vive da quando aveva dieci anni.