Lezioni di diversity per Barbero

Fino a quando si tratta di parlare di storia, e dunque del passato, mettere in discussione il talento di Alessandro Barbero è difficile e molti di voi almeno una volta nella vita avranno avuto il piacere di ascoltare un podcast con una lezione del professor Barbero. Quando però si tratta di parlare non di storia ma di attualità, e dunque di presente, il talento del professor Barbero tende a presentarsi di fronte agli occhi dell’osservatore dando una sensazione simile a quella che ha chi si prepara a bere un buon bicchiere di Barbera e poi si ritrova a fare i conti con un vino miscelato con un po’ di acqua frizzante. Il professor Barbero, ieri in un’intervista alla Stampa, ha sparato una scemenza grande come una casa, l’ultima di una serie preoccupante, dopo la firma dell’appello di alcuni docenti contro il green pass all’università e dopo aver avallato alcune teorie sulla falsificazione storica delle foibe, e ha sostenuto una tesi di questo tipo, affrontando in modo un po’ rozzo il tema del gender gap: “Vale la pena di chiedersi se non ci siano differenze strutturali fra uomo e donna che rendono a quest’ultima più difficile avere successo in certi campi. È possibile che in media le donne manchino di quella aggressività, spavalderia e sicurezza di sé che aiutano ad affermarsi?”.

