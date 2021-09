La libertà dei singoli è ciò che più conta. Lettera di un prof No green pass

Da un anno e mezzo ci troviamo in un continuo “stato di emergenza” che ha più volte consentito, anche oltre ogni ragionevolezza (si pensi, ad esempio, alla misura del coprifuoco), una crescente violazione delle libertà individuali da parte del Palazzo. Siamo in un regime totalitario? No di certo, ma al tempo stesso è bene ricordare la lezione di Friedrich von Hayek, che nel suo testo del 1944 spiegò che la via verso la schiavitù è fatta di tantissime piccole privazioni della libertà, con il risultato che alla fine i governanti dispongono in maniera illimitata dei governati. Recensendo quel libro, George Orwell evidenziò che quanto emerge da tale dissoluzione del diritto “consegna a una minoranza tirannica poteri tali che neppure gli inquisitori spagnoli sognavano di avere”.

