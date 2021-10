La disobbedienza ha un senso se poi se ne accettano le conseguenze

La pletora di disobbedienti proliferati grazie al Covid nutre un'idea bizzarra di libertà, in cui si sottintende che il cittadino possa rinunciare a ciò che lo stato gli presenta come oneroso senza mollare un’oncia dei vantaggi che lo stesso stato gli assicura

"Disobbedienti" è l’aggettivo che di frequente accompagna chi protesta contro il green pass, forte di un precedente storico di rilievo quando viene accostato agli accademici che si mostrano apertamente critici. Dal docente di Napoli che associa il qr code al nazismo, al professore di Bologna sospeso per non aver voluto mostrare il green pass (per tacere di un uomo altrimenti sensato come Alessandro Barbero che lo fa rientrare nei “certificati di obbedienza” utilizzati da governi autoritari), è inevitabile sentire l’eco del rifiuto opposto nel 1931 dalla dozzina di professori universitari che non volle giurare “di essere fedele al re, ai suoi reali successori e al regime fascista”.