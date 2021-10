“Milano capitale” di qualsiasi cosa nasconde un piccolo dispiacere

Si legge in questi giorni “Milano capitale del clima” e così ci concentriamo, giustamente, tutti sul “clima”, ma varrebbe la pena spendere due parole anche per “Milano capitale”. Perché, ormai da anni, “Milano capitale” viene usato in forma autonoma, buona per reggere praticamente tutto: “Milano capitale del sushi”, “Milano capitale del polo femminile”, “Milano capitale degli showroom”, “Milano capitale sentimentale”, “Milano capitale dei film più premiati” – da leggere tutti di corsa come una lunga anafora – e poi ancora “capitale degli alpini”, “degli e-sports”, “delle truffe via internet”, “della ripartenza”, “dei cavalli” e decine di altri ancora.

