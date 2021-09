Se i “buoni” cambiano faccia e deridono i No vax intubati. Accade su Reddit

Esiste un posto dove i liberal americani celebrano le morti per Covid-19 dei No vax. È un gruppo su Reddit nato per opporsi a Trump e ai media di destra che dicevano che il Covid era solo un’influenza. Si chiama HermanCainAward e prende il nome dal repubblicano Herman Cain che ha preso il Covid dopo aver partecipato al raduno di Trump a Tulsa, in Oklahoma, durante il quale è stato fotografato senza mascherina. Il gruppo è cresciuto insieme alla rabbia nei confronti dei No vax e adesso è diventato un archivio che raggruppa storie di No vax morti a causa della malattia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE