Altro che attivisti, i No vax sono passivi digitali. Analisi del flop

Si era mosso anche il Viminale, stazioni blindate e controlli serrati. Sulla scia di notizie e segnali che arrivavano dai social network, dal mondo delle app di messaggistica: un universo multiforme, tra disinformazione e disagi personali, spesso cavalcati e diretti in maniera sapiente da pochi, che ha prodotto alla fine una realtà solo apparente. È successo mercoledì scorso con le manifestazioni contro il green pass. Negli scali ferroviari c'erano praticamente soltanto giornalisti e forze dell'ordine. Molto rumore per nulla: evidentemente passare dalla rete alla piazza non è così automatico.

