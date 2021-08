Chi è Giovanna Foglia, la femminista che ha salvato le attiviste di Kabul

Parla di tutto: del ponte aereo in Afghanistan, del Recovery Plan, del femminismo degli anni Settanta e dei ricordi della sua gioventù in Messico. “Sono una femminista passionale”, dice nel suo fiume in piena. Giovanna Foglia, 65 anni, cittadina maltese (“ma a me non interessa, la cittadinanza è roba per i maschi, io credo nella nazione delle donne”) è cresciuta nella Milano ricca e borghese, prima di evaderne per scegliere di vivere nelle periferie dell’America centrale. Questa donna determinata ha offerto quella “solidarietà fattuale”, tanto invocata dal mondo femminista in queste settimane, ma naufragata fra una schwa e l’altra, fra le righe degli editoriali. Così oggi Foglia ci racconta cosa ha fatto di concreto in queste settimane. “Sono rimasta sconvolta da quello che succedeva in Afghanistan. Credo che il ritiro degli occidentali così come è stato fatto sia stato un errore. E allora ho preso il mio aereo, un Airbus 320, che avevo dato in affitto alla compagnia bulgara Electra, e l’ho messo a disposizione della Nove Onlus, attiva nel paese da anni. Loro si sono poi coordinati con il governo italiano per aiutare nell’evacuazione dei civili da Kabul. Volevo concentrarmi sulle donne, su quelle che in questi anni in Afghanistan si erano battute per avviare un percorso di emancipazione nel paese, ma che all’improvviso erano rimaste abbandonate, rischiando la propria vita. Sa, lì se ti metti il burqa e dici sempre sì va tutto bene. Ma le donne di cui parlo erano andate contro la sharia”. Risultato: due voli da Kuwait City a Roma con a bordo 262 persone, soprattutto donne e bambini afghani, trasportati da Kabul con un C130 dell’Aeronautica militare e poi in Italia dall’aereo messo a disposizione da Foglia, in quella che poi è stata definita “missione Electra” e che, ci tiene a specificare, “non sarebbe stato possibile realizzare senza il sostegno del premier Mario Draghi”. L’appoggio delle istituzioni era fondamentale: “Avevo chiesto aiuto anche a Malta, di cui sono cittadina, ma lì mi hanno detto di no, che non potevano aiutarmi”. I soliti maltesi? Lei è indulgente: “Sa, l’isola è piccola, hanno tanti problemi…”. Foglia sarebbe andata anche avanti, ma due giorni fa “i generali”, come li chiama lei, “mi hanno bloccato a terra un terzo volo per motivi di sicurezza. Ora ci sono solo voli militari anche da Kuwait City”.

