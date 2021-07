Che fine hanno fatto i moralisti del calcio in ginocchio?

Non capita spesso di vedere tanti milionari in ginocchio quanti ne vediamo a una partita di calcio. In ginocchio contro il razzismo o in solidarietà del Belgio o contro il nazismo senza se e senza ma. Non importa il motivo, l’importante è farlo al momento giusto, seguire l’istinto, il proprio cuore. E se non lo fai sei un mostro complice del razzismo e delle oppressioni plurisecolari, ma sentiti libero. Inginocchiarsi costa poco, fai bella figura, se sei fortunato qualcuno ti fischia e passi per martire e eroe. Se ci aggiungi una fascetta arcobaleno e un messaggio in favore dei diseredati ti compri l’affetto del pubblico. E che c’è di male?



La scrittrice Caitlin Moran ha descritto così il viaggio in taxi per Londra durante i supplementari: “Pub che esplodono, clacson che suonano. Per una squadra inglese che s’è inginocchiata, che indossa i braccialetti arcobaleno, che conduce una campagna contro la povertà infantile. Sembra una svolta culturale della stessa portata di quella dei Beatles”. Anzitutto cosa ci faceva in giro in taxi durante la partita? Ma la buona notizia è che si può lottare per i diritti civili da ubriachi. Sembra tu stia solo tifando la tua squadra e invece stai migliorando il mondo!



La mettiamo così? Dobbiamo rilanciare col ricatto morale. Tanto abbiamo capito che tenere la politica fuori da un evento sportivo è impossibile, e quando l’avversario imposta il discorso sulla virtù bisogna superarlo. Il punto è: come? Esistono oggi cause più spendibili della triade razzismo-omofobia-bambini poveri? Non me ne viene in mente nessuna. Cancro infantile, genocidio degli uiguri, spose bambine, deforestazione dell’Amazzonia, plastica nei mari, global warming. Non funzionano, non ci fai neanche i like di una foto con un panino al prosciutto. Il sorriso dei bambini poveri che non hanno niente? No, non ce ne fotte nulla del Rwanda. Ci potremmo inginocchiare per la Carrà ma sarebbe un lost in translation. Non possiamo che cedere: è per la brutalità della polizia di Minneapolis. Dobbiamo aiutarli a emanciparsi e diventare come noi dove la polizia è sempre civile.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni