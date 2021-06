In ginocchio a metà

Lo psicodramma dell’inginocchiamento nazionale trova finalmente uno sbocco istituzionale. Avevano parlato un po’ tutti, Letta, Salvini, Saviano, Bonucci, Chiellini, tutti, tranne la Figc. Non si poteva andare avanti con questo pazzo minuetto, seduti, in piedi, in ginocchio, qualcuno in piedi, qualcuno in ginocchio, come in chiesa, come nelle scuole del Regno, quando entrava in classe il preside a sorpresa. Questa poi è una faccenda complessa. Non ci si improvvisa all’ultimo (altro che pugni alzati a bruciapelo sul podio, come Smith e Carlos a Città del Messico: forse non tutti sanno che per inginocchiarsi bisogna prima presentare domanda ufficiale all’Uefa, per gli azzurri sono necessarie anche le credenziali Spid, da qui una certa ritrosia della squadra). Eccolo allora il comunicato della Figc, fermo e risoluto, incorniciato in un virgolettato di Repubblica: “L’Italia si inginocchierà, se lo farà il Belgio, pur non condividendo le modalità della campagna”.

