Deborah o Maddalena? Ogni nome rivela una cultura

Tradizioni famigliari oppure mode del momento, eredità o devozione mistica. La scelta è sempre più complicata non solo per i neogenitori ma anche per gli scrittori e gli sceneggiatori. Indagine

Giuseppe Conte, ma non lui. Quell’altro: cioè l’esponente delle patrie lettere celebrato sin dagli anni Settanta, noto meno di un calciatore ma molto come poeta. Il primo giugno 2018, in piena maturità artistica e anagrafica, affrontò un imprevisto che condivideva con sessanta milioni di italiani ma che lo accomunava a uno solo di loro: l’avvocato pugliese cui un flebile curriculum e l’inosservata biografia non impedivano di assurgere, quel giorno, alla carica di presidente del Consiglio.