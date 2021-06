Smascherati sì, ma sempre responsabili

Il primo lunedì senza mascherine all’aperto è andato senza infamia e senza lode, senza slanci, e con molte, moltissime mascherine. La grande liberazione è inavvertita perché non c’è, così centellinata e scaglionata assomiglia di più a una circolare scolastica, a un’avvertenza, a un bugiardino. Togliti la mascherina per strada, quando sei da sola, lontana dagli altri: e che ci vuole, se vivi a Craco Peschiera? Prova a camminare due metri a via Merulana, Roma, senza inciampare in un altro essere umano che, se pure la strada è larga, se pure in un anno e mezzo di pandemia ha imparato a mettersi in fila e aspettare il suo turno, quando cammina sul marciapiede, stai certa che lo fa rasente il tuo spazio vitale personale (30 centimetri fra il tuo corpo e il resto del mondo: sono tuoi come è tuo il tuo corpo perché sono parte del tuo corpo): magari sei una calamita, dovresti farti una risonanza magnetica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni