Razza tamarra

Non c’è solo il caregiver in detox. Il capello ramato, la barbetta incolta, gli anelli, le giacchette strette, il jeans attillato: il caregiver aretino è solo una punta dell’iceberg di una mutazione più ampia, quella del maschio eterosessuale italico: sotto attacco da tutti i fronti, diciamolo una buona volta. Scisso tra la tentazione di abbandonarsi alla fluidità e la roccaforte identitaria della tamarraggine. L’identità non ammette vuoto ed è palese che mentre i Mäneskin e Achille Lauro e Tommaso Zorzi e i modelli di Alessandro Michele portano un nuovo tipo di mascolinità atossica nell’immaginario, il maschio tradizionale soffre e si interroga.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni