Profumo d'avvocato

In “Hook” di Spielberg, quando Peter Pan lascia l’isola che non c’è, i bimbi sperduti, Trilli, Giglio Tigrato, l’Inghilterra, i pensieri felici, e cresce, lo fa nel modo più estremo: diventa avvocato, per di più in America, e dimentica tutto. Durante una serata di beneficenza, mentre capitan Uncino gli rapisce i figli, tiene un discorso in cui dice: “Ho letto di recente che adesso per gli esperimenti scientifici si usano gli avvocati al posto dei topi. Lo si fa per un paio di ragioni: la prima è che gli scienziati si affezionano molto meno agli avvocati, la seconda è che ci sono certe cose che nemmeno un topo di fogna farebbe mai”.

