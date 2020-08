I maschi, nella primavera trascorsa, me li ricordo soprattutto in fila. Si riversavano per strada, davanti agli esercizi commerciali, con l’aria cocciuta e svagata di Fred Flinstone che fuoriesce dalla caverna. Tanto tenero e balzano era il loro ostinato impegno nel sentirsi investiti dall’obbligo di procacciare il necessario che veniva voglia di regalar loro due sacchi di pelle di dinosauro a testa invece delle sportine in tela, e di pedinarli incantate per seguirne le fantastiche avventure nel mondo. Se dovessi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.