Sì, abbiamo capito. C’è un bel sole, le città sono invitanti, una scappatoia per le multe si troverà perché lo stato ci vede e non ci vede, la coppia scoppia, l’appartamento va bene ma con una qualche misura, il distanziamento sociale si può fare anche in piazza o sul marciapiede, e allora un popolo di urban explorer “si riversa”, come si dice, dopo tanto rannicchiamento sul divano. Comprensibile, anche se per principio e di fatto inescusabile. Tutti svedesi, tutti svizzeri,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.