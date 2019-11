Dario Benigni è un fornaio in pensione di 85 anni e il giorno dell’aggressione era nella sua casa di Vergato, un paesino dell’Appennino bolognese. All’improvviso aveva sentito il suo cane Lucky che abbaiava in giardino ed era uscito per vedere cosa stesse succedendo. Prima ancora di capire, gli si era scaraventato addosso un ammasso di carne di due quintali che l’aveva spinto a terra. Quel mostro indiavolato era ferito, perdeva sangue, ma aveva ancora energia sufficiente per avventarsi contro qualunque...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.