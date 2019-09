Una buona idea da emendare radicalmente

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il cosiddetto diritto all’oblio di cui godono i cittadini europei non dovrà essere esteso al di fuori dell’Ue, dando torto all’ente francese per la protezione dei dati (Cnil), che aveva chiesto a Google di eliminare a livello globale certi risultati di ricerca già nascosti in Europa. Il diritto all’oblio è stato introdotto nell’Unione europea cinque anni fa, e da allora non ha smesso di suscitare controversie. Una sentenza della Corte di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.