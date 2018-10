Columbus non celebra più Colombo

Ogni secondo lunedì di ottobre, molte aziende negli Stati Uniti rimangono chiuse per il Columbus Day. Da quest’anno la più grande città americana che porta il nome di Cristoforo Colombo, Columbus (Ohio), non osserva più la festa del celebre scopritore delle Americhe. Il sindaco Andrew Ginther, democratico, ha disposto le vacanze per il Veterans Day del 12 novembre. E pensare che nel 1992, per la festa dei cinquecento anni della scoperta dell'America, la città dell’Ohio aveva investito novanta milioni di...

