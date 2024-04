Spizzichino (Ugei): “Con il clima che c'è nelle università gli studenti ebrei preferiscono restare a casa”

Il presidente dell'Unione dei giovani ebrei d'Italia: "L'antisemitismo è un problema non solo per noi: fa male alla democrazia. La Conferenza dei rettori? Bisogna essere fermi nel dire no al boicottaggio". Oggi le proteste contro il bando Maeci in 25 atenei

"Dal 7 ottobre in poi nelle università e nelle scuole superiori italiane il seme dell’odio antisemita sta attecchendo sempre di più. E’ un problema non solo per noi ebrei ma per tutti. Sono discriminazioni che fanno male a un paese democratico come l’Italia e che rimandano a periodi bui. Fino a quando possiamo tollerarlo?”. Il presidente dell’Unione dei giovani ebrei d’Italia (Ugei) Luca Spizzichino parla con cognizione di causa. Sin dal progrom di Hamas, infatti, con la sua associazione monitora gli atti di odio nei confronti degli ebrei, soprattutto all’interno degli atenei. “Abbiamo attivato una hot-line per raccogliere le segnalazioni. Solo nel primo mese abbiamo registrato 28 episodi di antisemitismo, quasi uno al giorno”, racconta al Foglio Spizzichino. Che sulla recrudescenza del fenomeno fa sue le parole del direttore di Repubblica Maurizio Molinari: “L’antisemitismo è come un fiume carsico. Striscia sotto terra, ma è sempre presente. Dal 7 ottobre è come se ci fosse stata un’eruzione”.