Maestrine con la spranga rossa. Ilaria Salis e l'ideologia manesca del ceto medio riflessivo armato

Scontata la vittoria per distacco di Salvini (e del team della Lega) per l’uscita più sgangherata sul caso della detenzione in catene di Ilaria Salis – voli carpiati di varia difficoltà da “ogni paese punisce come vuole” al patriarcale “non vorrei fosse la maestra di mia figlia”. Ma il podio solo un gradino più basso nella classifica delle stupidaggini se lo aggiudica il padre, Roberto Salis, che aveva subito risposto a Salvini con eccessiva sicumera: “Auguro a sua figlia di avere un decimo dei valori etici di mia figlia”. Dal che si deduce che, secondo il buon papà democratico, andare all’estero con un manganello nello zaino è un atteggiamento ricco di valori: “Lo aveva portato con sé per un’eventuale difesa personale”. Non c’è bisogno di scomodare Cechov per sapere che se nella prima scena compare un manganello, presto o tardi finirà sulla testa di qualcuno. Reati e catene a parte, c’è però un tema più generale, e se possibile più grave, suggerito dal diverbio sui valori educativi della “maestra antifascista” di Monza che viaggia per insegnare democrazia munita di manganello.

