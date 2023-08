Modificare i programmi a favore del passato recente? Perché non è una buona idea

Sta circolando in rete una petizione che chiede al ministro dell’Istruzione e del merito una modifica del programma di storia delle superiori, così da destinare interamente l’ultimo anno allo studio degli avvenimenti che vanno dal 1945 al principio del XXI secolo. Lo scopo è quello di contrastare la diffusa ignoranza del passato più recente propria delle nuove generazioni, che spesso non sanno nulla di ciò che è avvenuto negli ultimi decenni. Se nel 1996 l’allora ministro Luigi Berlinguer riservò all’anno conclusivo delle superiori tutto il Novecento, ora si domanda di proseguire ulteriormente sulla via di una storia sempre più contemporanea. Sembrerebbe da condividere senz’altro: chi mai potrebbe approvare che dei giovani, terminato il loro ciclo di studi, non abbiano mai sentito parlare dell’assassinio di Aldo Moro o ignorino la caduta del Muro di Berlino? Temo però che si tratti di una proposta sbagliata.

