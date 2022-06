Non è da un concorso che si giudica un prof.

Da qualche giorno circola un appello, firmato da un numero crescente di accademici, per “correggere” i punteggi del concorso delle scuole (è in corso la prova orale). I risultati, in molti casi penalizzanti, della prova scritta sarebbero infatti dovuti non a impreparazione dei candidati ma a gravi errori di formulazione nei test. L’“Appello in difesa della scuola contro un concorso pieno di errori e offensivo del merito” ne ha selezionata una serie. Lo strafalcione che ha suscitato maggior orrore mediatico riguarda un inesistente “parallelogramma esagonale” di cui si chiedeva conto, ma ce n’è per ogni disciplina. L’appello chiede al ministro dell’Istruzione di “riconoscere gli errori commessi nella formulazione di decine e decine di quesiti inaffidabili e provvedere a ridefinire i punteggi dei candidati interessati”. Faccenda burocraticamente non semplice, se non si vuole invalidare il concorso.

