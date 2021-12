Meglio la chiamata diretta dei finti bandi

La notizia dell’indagine sul rettore dell’Università Statale di Milano Elio Franzini, trapelata su Repubblica e Fatto, nasconde in realtà un’ipocrisia tutta italiana. Alla base dell’inchiesta starebbe infatti l’accusa di avere perpetrato condotte contro la Pubblica amministrazione in relazione a due bandi di concorso per professori ordinari di Urologia, che sarebbero stati indetti secondo “un’ottica spartitoria” addirittura fondata su uno “scambio corruttivo”. Vedremo a quali conclusioni perverrà la giustizia; se, come in numerosi casi simili, una futura sentenza smorzerà i toni o addirittura smentirà la ricostruzione. Fatto sta che, di là dallo scoop un po’ bolso, siamo probabilmente di fronte a due esemplari dei tanti bandi ritagliati su misura per uno specifico candidato, contromisura cui gli atenei italiani ricorrono spesso essendo preclusa la possibilità dell’assunzione diretta.

