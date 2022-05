Nella scuola italiana c'è precario e precario

Mancano come sempre docenti nella scuola, in compenso è pieno di precari. Per fare coincidere domanda e offerta ci sono i concorsi a cattedra “straordinari”. Ma le regole per ottenere il posto sono uguali per tutti? No: c’è precario e precario. E’ stato varato il concorso “straordinario bis” che assegnerà 14 mila posti, e come quello indetto lo scorso anno è riservato ai precari: ma solo a quelli statali. Tra i requisiti c’è infatti avere almeno 36 mesi di servizio nelle scuole statali. I docenti che hanno invece maturato l’anzianità nelle paritarie – a tutti gli effetti in Italia equiparate alle statali, compresa la necessaria abilitazione – sono esclusi.

