“Cambiare approccio: la dad va limitata solo ai positivi sintomatici”. Parla Bassetti

“Basta tamponi e quarantene per gli asintomatici. Chi non ha sintomi deve condurre la propria vita senza impedimenti”, parla così al Foglio il professore Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova. “Le scuole devono restare aperte, la dad va limitata ai positivi sintomatici. Se un bambino ha febbre e raffreddore, sta a casa tre giorni fino alla guarigione, poi torna a scuola”. Senza tampone? “Si potrebbe farne a meno ma, se così ci sentiamo più tranquilli, facciamogli pure un tampone. Tamponi soltanto per chi ha sintomi, altrimenti si blocca la scuola e si blocca il paese”.