Che fine ha fatto il modello Israele? Omicron impone la stretta. Parla Abrignani (Cts)

Bennett rivede le regole dopo i contagi record, quarta dose per medici e over 60, mentre la campagna vaccinale rallenta. Appunti per l'Italia: "Mascherine, vaccini e green pass rafforzato ci tutelano. Ma sui tracciamenti siamo in ritardo", dice l'immunologo

Oltre milletrecento positivi nella giornata di ieri, erano stati più di mille anche nel bollettino precedente, un’incidenza dell’1,28 per cento e numeri mai così alti dallo scorso ottobre. Omicron inizia a mostrare i suoi effetti anche in Israele. Il paese che per mesi ha indicato la strada nella lotta alla pandemia adesso si ritrova a inseguire la nuova variante, con almeno 340 casi già accertati dal ministero della Salute, mentre si attendono i risultati del tracciamento di altri 800 infetti, sospettati di avere contratto il virus nella sua ultima mutazione. Circostanze che hanno indotto il governo a correre ai ripari, a chiudere le frontiere, impedendo i viaggi verso alcuni paesi, tra cui l’Italia, e imponendo da domenica, come riportano i giornali locali, lo smart working al 50 per cento negli uffici pubblici. Ma soprattutto, medici e over 60 potranno ricevere la quarta dose, a quattro mesi dalla terza.