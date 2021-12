Dopo un breve periodo felice, ora Bennett e Biden sono tesi. Gli iraniani stanno vincendo

L’Amministrazione di Joe Biden non dice “fuck you” al primo ministro israeliano Naftali Bennett, come ha fatto il predecessore Trump con il predecessore Netanyahu, per una questione di stile e di indole. Le due parti non vogliono tornare ai litigi pubblici come ai tempi di Netanyahu e Barack Obama. Ma c’è molta frustrazione da parte di entrambi e c’è un conflitto in corso – non pubblico, almeno per ora – su come gestire il dossier più importante e urgente, quello del nucleare iraniano. Biden vorrebbe risolvere la questione in modo soft con i negoziati di Vienna che portano verso la restaurazione dell’accordo sul nucleare del luglio 2015. Bennett teme che gli stessi negoziati siano troppo deboli per ottenere una sospensione reale del programma atomico dell’Iran e continua a far trapelare informazioni sui preparativi israeliani per possibili raid aerei contro l’Iran.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE