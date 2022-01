Per riaprire le scuole la Francia adotta un nuovo protocollo, che non piace ai genitori

Fin dall’inizio della pandemia, la Francia ha sempre difeso la necessità di mantenere le scuole aperte e di conservare la didattica a distanza solo per i casi estremi. “Il mantenimento delle scuole aperte è un obiettivo umano fondamentale! La scuola non è una variabile di aggiustamento, bensì una questione di vitale importanza per tutti i bambini. Esserne stati privati ci ha ricordato il suo carattere prezioso. I vantaggi di lasciare le scuole aperte sono ampiamente superiori agli inconvenienti”, disse nel marzo dello scorso anno il ministro dell’Istruzione, Jean-Michel Blanquer. E anche oggi che l’ondata della variante Omicron si fa sempre più aggressiva, con un aumento dei casi senza precedenti, Blanquer ribadisce che la didattica in presenza per tutti gli studenti va preservata il più possibile.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE