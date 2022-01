Ragioni per non perdere l'ottimismo nonostante Omicron

Due anni dopo l’inizio della pandemia siamo tutti alla disperata ricerca di una qualche spia di ottimismo che ci permetta di osservare i prossimi mesi con un briciolo di fiducia e ci consenta di dimenticare le settimane natalizie passate in mezzo a uno tsunami di contagi, di quarantene, di vacanze rovinate e di terrore per il ritorno a scuola. Abbiamo cercato, muovendoci con il lanternino, di mettere insieme almeno cinque notizie utili per non essere eccessivamente pessimisti rispetto alle settimane che verranno, anche se ovviamente essere ottimisti con 200 morti e 300 mila contagiati al giorno non è una pratica semplice. Ma facendoci largo a spallate nella marea delle cattive notizie qualche elemento di speranza c’è, eccome se c’è, e vale la pena valorizzarlo. Le prime due buone notizie sono quelle che ha anticipato negli ultimi giorni il nostro Enrico Bucci che, numeri alla mano, ha spiegato che (a) “la risposta indotta dai vaccini e dalle infezioni pregresse con altre varianti agisce allo stesso modo contro Omicron anche a oltre otto mesi di distanza dal completamento del ciclo vaccinale, diminuendo di molto la probabilità di esiti severi dell’infezione” e che (b) “la terza dose non solo induce una temporanea espansione di anticorpi ma induce anche la differenziazione di una popolazione di cellule della memoria immune in grado di produrre anticorpi ad ampio spettro, capaci di contrastare molte varianti note e probabilmente anche coronavirus diversi da Sars-CoV-2, una volta che l’organismo vi si trovi di nuovo esposto”. Memoria immunologica, ragione scientifica e speranza razionale ci consentono dunque di essere vigili ma sereni rispetto al futuro (i vaccini funzionano e il loro effetto dura a lungo e ci sono ottime possibilità che il nostro organismo possa produrre anticorpi capaci di proteggerci dalle varianti future). Ma oltre a questi due elementi le notizie positive sono anche altre e sono quelle che due giorni fa hanno spinto il Guardian a dedicare un articolo a questo tema. E il fatto che lo abbia pubblicato proprio il Guardian, giornale progressista che avrebbe tutto l’interesse a drammatizzare la situazione pandemica inglese, anche solo per evidenziare i disastri combinati da Boris Johnson, è particolarmente interessante e vale dunque la pena ripercorrere i passaggi suggeriti per provare a tirare un sospiro di sollievo guardando al futuro e per provare a spiegare perché, nonostante i sondaggi apocalittici e pessimistici pubblicati da Ilvo Diamanti su Repubblica (yawn), i sondaggisti di tutto il mondo registrano, come ha fatto Ipsos qualche giorno fa pubblicando le sue “Global predictions for 2022” che la grande maggioranza delle persone in giro per il mondo (il 56 per cento) è fiduciosa rispetto al fatto che il 2022 sarà un anno migliore. Il primo esempio di notizia positiva è quello offerto dal dottor Bob Wachter, presidente del dipartimento di Medicina dell’Università della California, San Francisco, che in un recente thread su Twitter ha offerto alcuni spunti di ottimismo che il Guardian ha messo insieme. In primo luogo, Wachter ha affermato che, calcolando la velocità con cui è prima cresciuta e poi decresciuta la curva dei contagi in Sudafrica dovuta alla diffusione della variante Omicron, ci vogliono tra le sei e le otto settimane circa per tornare a una situazione di relativa normalità.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE