Serve un “bonus” anche per l'istruzione

E’ ottima la decisione del governo di garantire i mutui casa al 100 per cento per giovani fino a 36 anni con esenzioni fiscali e incentivi alle banche per abbassare ulteriormente i tassi. Un’implementazione del “mutuo giovani” esistente dal 2015 fino ai 34 anni che ha finora ottenuto 273 mila domande. Il mercato immobiliare è in ripresa ma le domande under 34 si erano ridotte del 7,7 per cento a fronte di un aumento dell’8,6 per gli over 44.

