Vaccinare subito i docenti. La rivoluzione sulla scuola che ha in mente Draghi

Il premier incaricato indica negli insegnanti e nel personale scolastico le categorie prioritarie a cui somministrare i vaccini, mentre andrebbe implementato l'uso dei tamponi rapidi tra gli studenti

Non solo i nuovi calendari. Sulla scuola Draghi ha in mente una rivoluzione: vaccini di massa ai docenti, cambiando il piano vaccinale, e tamponi di massa agli studenti. Lo sta dicendo proprio in questi minuti alle delegazioni dei partiti. Fantastico.

