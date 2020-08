Scuola, è ora per gli adulti di diventare grandi

Stefanie Hubig è il ministro dell’Istruzione di uno dei land della Germania, rappresenta tutti i sedici ministri dell’Istruzione delle regioni del suo paese e due giorni fa ha fatto parlare a lungo di sé per aver affermato, rispetto al tema della riapertura delle scuole, una piccola verità che andrebbe veicolata con urgenza nel dibattito pubblico del nostro paese: il modo più efficace per proteggere le scuole non ha a che fare solo con la bontà delle linee-guida di un governo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.