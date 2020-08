Lo scarica barile di Azzolina e Arcuri sulla scuola

Roma. In primavera facevano a gara per risolvere il problema. E allora Lucia Azzolina, che sarebbe il ministro dell’Istruzione, storceva il naso e si lamentava perché si considerava commissariata dal commissario chiamato ad affrontare l’emergenza Covid, perché mai non possiamo occuparcene noi del ministero, che siamo bravissimi? Mentre lui, Domenico Arcuri, il commissario che avrebbe dovuto rifornire le scuole d’Italia, intanto si faceva prodigo (a parole) di banchi monoposto dunque a prova di virus, e quindi come un Rodomonte o...

