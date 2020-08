La danza intorno ad Azzolina Zingaretti è preoccupato, la commissione Bianchi è scomparsa. E' la scuola la vera insidia di governo

Insomma, a scuola si tornerà? “A scuola si tornerà e sono certo che il 14 settembre ce la faremo e che con il buon senso si troverà una soluzione”. E Antonello Giannelli, che è presidente dell’Associazione nazionale presidi, assicura che “nessuno, e mi creda nessuno di noi, ce l’ha con la ministra Lucia Azzolina, nessuno polemizza per vanità” e che “sollevare giuste perplessità non significa non credere nella scuola ma mettercela tutta affinché la scuola riparta”....