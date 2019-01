L’università che tace

Parliamo spesso delle élite che non si fanno sentire. Ma l’accademia? Intesa propriamente come corpo docente delle università, che pure dell’élite è (dovrebbe essere) una parte consistente? La grottesca, ma preoccupante, ingerenza della politica (addirittura un sindaco: leghista) nella ormai sfumata gemmazione della Scuola Normale di Pisa a Napoli, in partnership con l’Università Federico II, ha qualcosa da insegnare. Il progetto fortemente voluto dal dimissionario (ora) rettore della Normale, Vincenzo Barone, e dal rettore della Federico II, Gaetano Manfredi,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.