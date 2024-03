Anche gli insetti possono imparare cose utili dagli altri

L’apprendimento sociale di comportamenti utili, una prerogativa per lungo tempo ritenuta unica di alcuni vertebrati fra i quali gli esseri umani, è stato appena dimostrato in una specie di insetti sociali, i bombi

Per molti miliardi di anni, l’unico modo di aumentare il patrimonio di informazione a disposizione di una specie per fronteggiare al meglio possibile il proprio ambiente è stati genetico: un’innovazione utile scaturita da qualche mutazione casuale del DNA (anche su larga scala e attraverso l’acquisizione di DNA esogeno, come i lettori di questa pagina sanno) si è diffusa per via riproduttiva ed è stata purificata dalla selezione naturale, secondo il classico meccanismo darwiniano.