Andrea Rinaldo, il Nobel che parla italiano

Andrea Rinaldo è un ingegnere italiano. Si è occupato di idrologia, morfologia dei fiumi, ed ecosistemi. Sono argomenti che possono suonare alieni alla maggior parte del pubblico ma è proprio per i suoi contributi in queste discipline che il professor Rinaldo è noto in tutto il mondo. Questa settimana è stato insignito dello Stockholm Water Prize, il cosiddetto “premio Nobel” per l’acqua, presentato da Carlo XVI Gustavo re di Svezia e attribuito dall’Accademia Reale di quel paese. Sono andato a Stoccolma questa settimana, in parte, per gustarmi questo momento di eccellenza italiana. I risultati di Rinaldo sono ovviamente merito suo e dei suoi colleghi, non del paese. Sono però sintomatici di una tradizione scientifica della quale essere orgogliosi e che produce ricerca di alta qualità, anche se non sempre brilla per capacità di valorizzazione.

